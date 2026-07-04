Mountainbiker prallt gegen Bagger und stirbt

Geislingen - Ein 53 Jahre alter Mountainbiker ist in Geislingen im Zollernalbkreis bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Ein 53-Jähriger ist bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Demnach prallte der Mann am Freitagabend gehen 17.30 Uhr auf der Schaalstraße gegen das Heck eines seitlich abgestellten Kleinbaggers. Nach Angaben des Polizeisprechers fand ihn eine Passantin leblos auf.

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät: Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen an der Unfallstelle erlag der Mann seinen tödlichen Verletzungen.