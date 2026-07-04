Reizgas-Attacke in Tram: Elf Fahrgäste verletzt!

Berlin - Am späten Freitagabend hat ein bislang unbekannter Mann Reizgas in einer Straßenbahn in Berlin-Oberschöneweide versprüht und dadurch mehrere Menschen verletzt.

Beim Aussteigen griff der bislang Unbekannte zum Reizgas und sprühte es in Richtung der Fahrgäste. (Symbolbild) © Julius-Christian Schreiner/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Unbekannte gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße in die Tram ein. Als er sich durch den Wagen drängelte, soll er aus einer Gruppe von vier Männern im Alter von 41 bis 45 Jahren heraus fremdenfeindlich beleidigt und geschubst worden sein. Außerdem soll ihm seine Basecap vom Kopf geschlagen worden sein.

Ein anderer Fahrgast ging dazwischen und verhinderte offenbar eine weitere Eskalation. Doch der Unbekannte verließ die Straßenbahn, drehte sich noch einmal um und sprühte Reizgas durch die geöffnete Tür ins Wageninnere.

Dabei wurden neben den vier Männern sieben weitere Fahrgäste im Alter von 24 bis 38 Jahren verletzt. Acht Betroffene wurden noch vor Ort von Rettungskräften behandelt, die übrigen lehnten eine medizinische Versorgung ab.

Der Täter konnte trotz einer Fahndung flüchten.