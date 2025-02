Achtung, in Stuttgart treiben sich Einbrecher rum: Polizei sucht nach Zeugen

Die Einbrecher stiegen unerkannt in mehrere Gebäude ein. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn

Zwischen Freitag, dem 14. Februar und Freitag, dem 21. Februar wurden vier Wohnungseinbrüche gemeldet. In eine Wohnung im Herdweg stiegen die Täter in der Zeit von 6 bis 10 Uhr ein. Der Einbruch passierte zwischen dem 14. und 20. Februar.

In ein Wohnhaus im Roseggerweg brachen die Unbekannten am 20. Februar zwischen 19 und 19.30 Uhr ein. Am selben Tag in der Zeitspanne von 16 bis 19 Uhr wurden auch Bewohner in der Bopserwaldstraße Opfer.

Zuletzt wurde sich am 21. Februar Zugang zu einer Wohnung in der Lütticher Straße verschafft. Die Täter stiegen zwischen 8.45 und 0.45 Uhr durch ein Küchenfenster ein.