Achtung, Tierquäler! Giftköder verletzt und tötet vier Hunde

Schöningen - Unbekannte Täter haben in der Spanne von einem Monat mehrere Giftköder in und um Schöningen verteilt. Dadurch wurden insgesamt vier Hunde verletzt, einer verstarb.

Diese Rattengiftköder wurden in Schöningen entdeckt - vier Hunde wurden durch den Anschlag verletzt. Einer starb. © Bildmontage: Polizei Wolfsburg, Friso Gentsch/dpa

Der erste Vorfall wurde am 19. Mai bekannt: Die Besitzer eines jungen Appenzeller Sennenhundes erstatteten Anzeige, nachdem ihr Haustier überraschend verstorben war. Es konnte ermittelt werden, dass das Tier vergiftet worden war - wann und wo bleibt ungeklärt.

Doch dies sollte nicht der letzte Vorfall dieser Art bleiben. Anfang Juni bemerkten zwei weitere Haustierbesitzer aus Schöningen (Niedersachsen), dass es ihren Hunden zunehmend schlechter ging. Auch hier wurde Rattengift als die Ursache festgestellt, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Die Tierquäler, die die Giftköder in der Stadt verteilten, sollen die Pellets in einer Instanz sogar in den Vorgarten eines Hauses geworfen haben. Auch hier wurde ein Hund dadurch vergiftet.

Glücklicherweise konnte die insgesamt drei Patienten behandelt werden und ihnen geht es wieder gut.