Männer hämmern mit Axt auf Wohnungstür, doch die vermeintlichen Einbrecher haben anderes im Sinn

In Biberach musste die Polizei zu einem kuriosen Einsatz ausrücken. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, wählte eine Zeugin am Samstag gegen kurz vor Mitternacht wegen mehrerer Personen in der Hölderlinstraße den Notruf.

Diese hatten sich mit einer Axt und einem Hammer in ein mehrgeschossiges Gebäude begeben und dort gegen eine Tür geschlagen.

Unmittelbar nachdem die Frau den Notruf abgesetzt hatte, eilten mehrere Streifenwagen an und begannen sofort mit der Überprüfung des Wohnhauses.

Die Ordnungshüter trafen im Obergeschoss zwei Männer im Alter von 25 und 35 Jahren an. Dann die faustdicke Überraschung: Die vermeintlichen Einbrecher entpuppten sich als Wohnungsinhaber.