Hitler, Himmler, Heß: Besucher eines Flohmarkts dürften ihren Augen nicht getraut haben!

Füssen - Die Besucher eines Flohmarkts in Füssen dürften ihren Augen kaum getraut haben: Ein Verkäufer (59) wollte doch tatsächlich Bilder von Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Rudolf Heß und Martin Bormann unter die Leute bringen!

Die Polizei musste in Füssen einschreiten. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, hatte ein Zeuge am gestrigen Sonntag die Porträts der Führungspersönlichkeiten des Dritten Reichs am Stand des Mannes entdeckt und danach nicht lange gezögert, sondern sofort die Beamten informiert.

Zwar waren die Hakenkreuze auf den Bildern von dem 59-Jährigen jeweils mit Klebeband verdeckt worden, allerdings kann bereits das öffentliche Zurschaustellen der Porträts der abgebildeten Männer in Deutschland einem Verbot unterliegen.

Die Folge: Die Beamten stellten die Bilder sicher.

Den Verkäufer erwartet den Angaben zufolge eine entsprechende Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.