Alarm in Darmstadt: Junge Frau wird in Schule attackiert und mit Messer bedroht

Zeugen gaben gegenüber den Ermittlern an, dass die 20-Jährige von dem 22-Jährigen - der aktuell in der Stadt Griesheim bei Darmstadt gemeldet ist - getreten und mit einem Messer bedroht wurde.

Helfer überwältigten den verdächtigen 22-Jährigen und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Als die alarmierte Polizei kurz darauf eintraf, nahmen die Beamten den offenbar unverletzten Tatverdächtigen fest. Ein Messer wurde ebenfalls sichergestellt - "das mutmaßliche Tatmesser", wie ein Polizeisprecher erklärte.

Wie sich dabei weiter zeigte, war der 22-Jährige betrunken. "Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille", ergänzte ein Sprecher.

Während der junge Mann auf eine Polizeiwache gebracht wurde, leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem 24-Jährigen ein - mit Erfolg! Der Man wurde in der Darmstädter Innenstadt ausfindig gemacht und ebenfalls festgenommen.

Wie der Sprecher hinzufügte, deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass Beziehungsstreitigkeiten wohl der Hintergrund der Attacke auf dem Schulgelände am Kapellplatz sind.

Inwieweit der 24-Jährige an dem Angriff beteiligt war, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an, das Kommissariat 35 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat den Fall an sich gezogen.