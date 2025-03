Alarm in Wiesbaden: Mann mit Pistole steigt in Linienbus ein

Mehrere Polizei-Streifen rückten nach der Alarmierung umgehend aus und stoppten den Bus, doch der Mann mit der Pistole war zuvor bereits ausgestiegen. (Symbolbild) © Montage: 123RF/madrabothair, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Mann mit der Pistole bestieg am Montag gegen 17 Uhr am "Platz der Deutschen Einheit" in Wiesbaden einen Bus in Richtung Schlangenbad, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Dienstag mitteilte.

"Im Bereich des Gürtels hätte sich augenscheinliche eine Schusswaffe befunden", gab ein Sprecher die Angaben der Zeugen zusammenfassend wieder.

In der Rheingauer Straße in Schlangenbad stoppten die Streifenwagen den Linienbus, doch der Verdächtige war zuvor schon ausgestiegen.

Weitere Ermittlungen und eine detaillierte Personenbeschreibung führten die Beamten wenig später zu einem 24-jährigen Schlangenbader. Dieser wurde vor seiner Wohnung von den Polizisten mit einem sogenannten Taser überwältigt und festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten eine Luftdruckpistole.