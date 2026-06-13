Alkohol lässt Stimmung kippen: Mann eskaliert auf Kirchweih, Gruppe rächt sich

Neustadt an der Aisch - Ein Besuch der Neustädter Kirchweih endete in der Nacht auf Samstag mit einem Polizeieinsatz.

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Mittelfranken. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 1.30 Uhr in der Riedfelder Ortsstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ermittlungen zufolge war ein 23-jähriger, betrunkener Mann (rund 1,8 Promille) der Auslöser des Geschehens. Er pöbelte zunächst einen 36-jährigen, ebenfalls betrunkenen Mann (rund 1,6 Promille) an.

Anschließend spuckte und schlug er dem Älteren ins Gesicht, sodass dieser eine blutige Nase bekam. Danach nahm er sich die 32-jährige Ehefrau seines Kontrahenten vor. Die ebenfalls Betrunkene (rund 1,6 Promille) wurde geschlagen und erlitt dadurch Schmerzen im Bauchraum.

Schließlich ergriff der Mann die Flucht, wurde dabei aber von Freunden des Ehepaars verfolgt. Ein 29-Jähriger holte ihn schließlich ein und brachte den 23-Jährigen zu Boden. Eine 24-Jährige aus der Gruppe des Ehepaars kam hinzu und trat auf den am Boden liegenden Mann ein und verletzte ihn dabei leicht am Oberkörper.