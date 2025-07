Alkohol und Hitlergruß: Mann belästigt Gruppe Jugendlicher

Eisleben - Am späten Montagabend wurden Teenager im Landkreis Mansfeld-Südharz von einem gruseligen Unbekannten belästigt. Die Polizei ermittelt .

Alles in Kürze

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Mann Jugendliche belästigt haben soll. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich auf einem Supermarktparkplatz in der Halleschen Straße in Eisleben (Sachsen-Anhalt) auf, als ein 32 Jahre alter Mann auf einem Fahrrad an ihnen vorbeifuhr.

Der Unbekannte war stark angetrunken und redete auf die Teenager ein. Unter anderem wollte er sie dazu nötigen, ebenfalls Alkohol zu trinken.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, wurde der Mann aber zunehmend aggressiver, beleidigte die Gruppe und zeigte schließlich sogar ein "verfassungswidriges Zeichen".