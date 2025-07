Zwei Sexualdelikte vor Kindern! Polizei fahndet nach Glatzkopf mit runder Brille

Der Mann hatte vor den Augen von Kindern sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. (Symbolbild) © 123RF/uximetcpavel

Wie ein Sprecher der Beamten am Dienstag schilderte, hatten sich beide Vorfälle in Bonn-Dransdorf zugetragen. Demnach soll der Gesuchte am vergangenen Donnerstagabend (3. Juli) gegen 19.35 Uhr zunächst zwei elfjährige Mädchen in der Lenaustraße angesprochen haben, ehe er plötzlich anfing, vor den Augen der Kinder sexuelle Handlungen an sich durchzuführen.

Die Mädchen nahmen daraufhin Reißaus und beschrieben den Unbekannten später als etwa 1,80 Meter großen Mann mit Halbglatze, Dreitagebart sowie runder Brille.

Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Verdächtigen einleitete, konnte dieser nicht mehr angetroffen werden.

Erschreckend: Am Freitagabend (4. Juli) kam es in der benachbarten Mörikestraße zu einem ganz ähnlichen Fall! Mehrere Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass augenscheinlich derselbe Mann vor einer größeren Gruppe Kinder onaniert haben soll.