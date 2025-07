Mann rastet bei Streit völlig aus, verletzt Ehefrau mit Messer schwer

Augsburg - Schreckliche Gewalttat in Augsburg: Ein 38 Jahre alter Mann hat im Zuge eines Streits seine von ihm getrennt lebende Ehefrau am Sonntag mit einem Messer attackiert. Die 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Alles in Kürze

Die Polizei konnte den 38-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, war es zwischen den Eheleuten gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung in der Virchowstraße im Stadtteil Kriegshaber zur Auseinandersetzung gekommen.

Diese sei zunächst auf verbaler Ebene ausgetragen worden, ehe der Mann die Frau bedroht und nach derzeitigem Erkenntnisstand bei deren Versuch, die Wohnung mit ihrer Begleiterin zu verlassen, mit dem Messer angegriffen habe. Die 35-Jährige wurde dabei schwer im Bereich des Oberkörpers verletzt.

Trotz allem konnte sie sich in das Auto eines Zeugen flüchten und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach dem 38-Jährigen und nahmen selbigen kurze Zeit später noch im Bereich des Tatorts vorläufig fest.