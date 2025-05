Allstedter Kunstprojekt mit Hakenkreuzen beschmiert!

So sah es noch am Donnerstag aus: Das Kunstprojekt zeigt Porträts der Bürger von Allstedt. © Bildmontage: Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt

Insgesamt 15 Fälle beschmierter Fassaden, darunter das Rathaus, eine Bushaltestelle und ein Verteilerkasten seien gezählt worden, so eine Polizeisprecherin in Halle.

Der oder die Täter seien bislang nicht bekannt und somit auch nicht der Hintergrund ihrer Taten. Es werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt.

In Allstedt lässt die Kunststiftung Sachsen-Anhalt gerade eine große Freiluft-Kunstausstellung entstehen. Das nun großflächig beschmierte, etwa 18 mal 4 Meter große Porträtbanner gehört laut Polizei dazu.

Der Fotograf Matthias Ritzmann hat die Allstedter und Allstedterinnen im Rahmen seines Kunstprojektes "All you can meet" porträtiert. Die Werke wurden laut der Kunststiftung erst am Donnerstag angebracht.