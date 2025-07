Dreister als die Polizei erlaubt: Trickdiebe räumen Wohnung von Rollstuhlfahrerin (85) leer

Die beiden unbekannten Diebe hatten sich als Heizungsmonteure ausgegeben, um sich Zugang zur Wohnung der Seniorin zu verschaffen. (Symbolbild) © 123RF/sinenkiy

Die beiden Männer hatten am Sonntag an der Wohnung der Dame in der Straße "An der Wolfsburg" geklingelt und sich als Heizungsmonteuere ausgegeben. Das berichtet die Bonner Polizei am Montag.

Unter dem Vorwand, die Heizung abzulesen, hatten sich die Täter demnach Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft.

Besonders perfide: Während die Seniorin, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, von einem Täter in ihre Küche geschoben und anschließend daran gehindert wurde, den Raum zu verlassen, durchsuchte der andere in aller Seelenruhe die Wohnung.

Letztlich schnappten sich die Unbekannten Bargeld, ehe sie die Flucht ergriffen. Wie viel sie erbeuteten, teilt die Polizei nicht mit.