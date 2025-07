Gold vor die Haustür gelegt: Rentner wird gleich zweimal betrogen

Um sie in Sicherheit zu wissen, legte ein Rentner Goldbarren zur Abholung vor seine Haustür. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Insgesamt hätten bislang unbekannte Täter Geld und Goldbarren im Gesamtwert von über 100.000 Euro von dem Mann erbeutet, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach rief den Mann am Freitag zunächst ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an und gab vor, dass es zu einem Betrug auf dem Konto des Rentners gekommen sei. Im weiteren Verlauf habe der Täter den über 80 Jahre alten Mann dazu gebracht, mehrmals Geld zu überweisen.

Am selben Tag meldete sich per Telefon ein falscher Polizist bei dem Mann, der ihn vor angeblichen Einbrüchen in der Gegend warnte. Der Rentner legte daraufhin Goldbarren mit rund sechsstelligem Wert vor seiner Haustüre ab, damit die vermeintlichen Beamten sie in Sicherheit bringen könnten.

Ein bislang unbekannter Täter habe das Gold daraufhin abgeholt.