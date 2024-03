Als Duo plötzlich fremden Mann umarmt, greift sofort die Polizei ein

Düsseldorf - Als ein Mann in Düsseldorf am vergangenen Wochenende plötzlich von zwei Fremden umarmt wurde, schritt umgehend die Polizei ein.

Die Polizei stellte das Trickdieb-Duo kurz nach dem "Antanztrick" in der Düsseldorfer Altstadt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Laut einem Sprecher der Beamten wurde ein aufmerksamer Polizist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr Augenzeuge des Vorfalls, der sich am Bolker Stern in der Düsseldorfer Altstadt abgespielt hatte.

So beobachtete der Beamte per Videoüberwachung das Duo, das sich dem Mann mithilfe des "Antanztricks" genähert hatte, ihn plötzlich umarmte und den anschließenden Überraschungsmoment ausnutzte, um mehrere Scheine Bargeld aus seinen Taschen zu stehlen.

Sofort schickte der Beamte Polizisten zum Ort des Geschehens, die das Duo wenig später festnehmen konnten. "Bei der Durchsuchung der 26-jährigen und 34-jährigen Rumänen konnte Bargeld in Höhe von 250 Euro sowie zwei Debitkarten aufgefunden werden, die nicht auf deren Familiennamen ausgestellt waren", schilderte der Sprecher.

Aufgrund der aufgefundenen Beweise und der Tatsache, dass die Taschendiebe über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden sie noch an Ort und Stelle festgenommen.