Altenburger Rathaus evakuiert: Acht Menschen mit Vergiftung

Altenburg - Im Rathaus in Altenburg sind am Donnerstagvormittag acht Menschen durch Kohlenmonoxid vergiftet worden.

Bei Arbeiten mit einem benzinbetriebenen Winkelschleifer im Altenburger Rathaus erlitten acht Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Einsatz am Markt gerufen, nachdem es bei Arbeiten an einem Stahltresor zu einer gefährlichen Situation gekommen war.

Zwei Männer hatten bei den Arbeiten laut Polizei einen benzinbetriebenen Winkelschleifer eingesetzt.

Aufgrund unzureichender Belüftung reicherte sich Kohlenmonoxid in der Raumluft an.

Insgesamt acht Personen erlitten leichte Vergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden.