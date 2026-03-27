Altenburger Rathaus evakuiert: Acht Menschen mit Vergiftung
Altenburg - Im Rathaus in Altenburg sind am Donnerstagvormittag acht Menschen durch Kohlenmonoxid vergiftet worden.
Feuerwehr und Polizei wurden zu einem Einsatz am Markt gerufen, nachdem es bei Arbeiten an einem Stahltresor zu einer gefährlichen Situation gekommen war.
Zwei Männer hatten bei den Arbeiten laut Polizei einen benzinbetriebenen Winkelschleifer eingesetzt.
Aufgrund unzureichender Belüftung reicherte sich Kohlenmonoxid in der Raumluft an.
Insgesamt acht Personen erlitten leichte Vergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden.
Das Gebäude wurde vorübergehend evakuiert, der Betrieb im Rathaus war bis in die Mittagsstunden eingestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa