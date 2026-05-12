Streit in Straßenbahn eskaliert: Männer schlagen mit Flasche auf Jugendliche ein

Halle (Saale) - Eskalation in Hallenser Straßenbahn: Am Montagabend sind mehrere Männer mit zwei Jugendlichen aneinandergeraten. Die beiden Teenager mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Bereich der Pfännerhöhe in Halle eskalierte die Situation. © Imago / Steffen Schellhorn

Der Vorfall nahm laut Polizei ab circa 20 Uhr in einer Straßenbahn seinen Lauf, während diese in Richtung Haltestelle Pfännerhöhe fuhr.

Demnach sei in der Tram zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen - einem Syrer (15) sowie einem Saudi-Araber (17) - und drei Deutschen im Alter von 26, 34 und 48 Jahren entbrannt.

Der Streit eskalierte offenbar so sehr, dass einer der Männer "aktiv mit körperlicher Gewalt auf einen der Geschädigten" eingewirkt habe, so ein Polizeisprecher. Dabei wurde der Teenager leicht im Gesicht verletzt.

Nachdem alle Beteiligten an der Haltestelle Pfännerhöhe ausgestiegen waren, eskalierte die Situation weiter. Jetzt soll der andere Jugendliche von den Beschuldigten mit einer Flasche angegriffen und am Oberkörper leicht verletzt worden sein.

Sowohl die Männer als auch die Jugendlichen konnten von Polizeibeamten noch in dem Bereich angetroffen werden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zunächst erstversorgt, bevor man sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht habe.