Schüsse auf Autofahrerin in der Eifel: Ex-Partner festgenommen

Schleiden ( NRW ) - Nach einer mutmaßlichen Schussattacke auf eine Autofahrerin in der Eifel ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Unter dringendem Verdacht steht der Ex-Partner der 58-Jährige n.

Nach der mutmaßlichen Schussattacke auf eine Autofahrerin (58) ermittelt nun eine Mordkommission. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizei war die Frau am Sonntagabend (10. Mai) gegen 21.10 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Bronsfeld unterwegs, als ihr an einem kleinen Parkplatz in Schleiden ein abgestelltes Auto auffiel.

Beim Vorbeifahren soll sie Knallgeräusche und Lichtblitze aus Richtung des Wagens wahrgenommen haben.

Erst an ihrem Fahrtziel bemerkte die 58-Jährige die Einschusslöcher an ihrem Auto und alarmierte sofort die Beamten.

Wegen der Umstände übernahm kurz darauf eine Mordkommission der Polizei Bonn gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Aachen die Ermittlungen.