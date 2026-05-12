Schüsse auf Autofahrerin in der Eifel: Ex-Partner festgenommen
Schleiden (NRW) - Nach einer mutmaßlichen Schussattacke auf eine Autofahrerin in der Eifel ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags. Unter dringendem Verdacht steht der Ex-Partner der 58-Jährigen.
Laut Polizei war die Frau am Sonntagabend (10. Mai) gegen 21.10 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Bronsfeld unterwegs, als ihr an einem kleinen Parkplatz in Schleiden ein abgestelltes Auto auffiel.
Beim Vorbeifahren soll sie Knallgeräusche und Lichtblitze aus Richtung des Wagens wahrgenommen haben.
Erst an ihrem Fahrtziel bemerkte die 58-Jährige die Einschusslöcher an ihrem Auto und alarmierte sofort die Beamten.
Wegen der Umstände übernahm kurz darauf eine Mordkommission der Polizei Bonn gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Aachen die Ermittlungen.
Ex-Partner gerät unter Tatverdacht
Im Fokus der Ermittler stand schnell der 64 Jahre alte ehemalige Lebensgefährte der Frau.
Der Mann wurde am Montagabend in Aachen von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Auch ein Hubschrauber war an der Fahndung beteiligt.
Laut Polizei ließ sich der Deutsche widerstandslos festnehmen. In seinem Auto fanden die Beamten außerdem die mutmaßliche Tatwaffe.
Der 64-Jährige soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa