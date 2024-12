Am Bankautomat stahlen sie Kartendaten und PINs: Wer hat diese Männer gesehen?

Mithilfe einer Skimmingeinrichtung stahlen die Verdächtigen Bankdaten und erstellten Kopien der Karten. © Bildmontage: 123RF/sir270, Polizei Salzgitter

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Betrüger im November vergangenen Jahres eine sogenannte Skimmingeinrichtung an einem Automaten einer Targobank-Filiale in der Berliner Straße in Salzgitter installiert.

Die Einrichtung umfasst sowohl ein Lesegerät als auch eine Kamera und kann auf die auf den Magnetkarten gespeicherten Daten, wie etwa die PIN, zugreifen.

Mithilfe der Kamera gelinge es zudem, eine Kopie der Bankkarten zu erstellen und so Bargeld von den betroffenen Konten abzuheben.

Dank dieser Kartenkopien konnten die Täter am 3. Dezember in der Lützowstraße und am 4. Dezember in der Goethestraße in Leipzig zuschlagen.

Der Gesamtschaden belaufe sich bisher auf mindestens 2200 Euro.