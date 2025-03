17.03.2025 15:22 2.489 Amok-Alarm an Schule in Freital: Junge Mädchen missbrauchen Notruf

Am Montag wurde in einer Schule in Freital der Amokalarm ausgelöst.

Von Malte Kurtz

Freital - Am Montagvormittag wurde in einer Schule in Freital der Amok-Alarm ausgelöst. An einer Schule in Freital wurde der Amokalarm ausgelöst. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Einsatzkräfte der Polizei sowie Spezialkräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen rückten gegen 11.30 Uhr zum Schulgebäude an der Kantstraße aus. Vor Ort konnte jedoch keine Gefahrenlage festgestellt und somit Entwarnung gegeben werden, wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag mitteilte. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für Schüler und Lehrer. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass zwei junge Mädchen (zwölf und 14 Jahre) fälschlicherweise den Alarmknopf gedrückt haben. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs des Notrufs.

