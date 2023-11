14.11.2023 12:14 7.884 Amok-Alarm löst Polizei-Großeinsatz an Gymnasium aus!

Am Dienstagvormittag kam es an einem Gymnasium in Salzgitter-Bad zu einem Großeinsatz der Polizei aufgrund eines ausgelösten Amok-Alarms.

Salzgitter-Bad - Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Dienstag zu einer Schule im niedersächsischen Salzgitter ausgerückt. Es wurde eine Person mit einer Schusswaffe gesichtete! (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Das Gebäude in Salzgitter-Bad werde derzeit durchsucht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Nach seinem derzeitigen Kenntnisstand sei das Gymnasium größtenteils geräumt worden. Grund für den Einsatz soll eine Person gewesen sein, die eine Schusswaffe getragen haben soll. Diese Person sei nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen in der Schule gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag bei X (vormals Twitter) mit. Polizeimeldungen Frei erfunden? Meldung über Gruppen-Vergewaltigung sorgt für Wirbel Den Angaben zufolge wurden keine Schüsse abgegeben. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Gefährdungslage für die Schülerinnen und Schüler. Diese finden sich laut der Polizei mittlerweile alle in Sicherheit. Die Polizei war mit einem Großaufgebot zu der Schule ausgerückt. Das Gebäude in Salzgitter-Bad werde derzeit durchsucht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Erstmeldung am 14. November, 11.01 Uhr. Zuletzt aktualisiert, um 12.14 Uhr.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa