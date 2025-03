Amokfahrt von Mannheim: Mysteriöser Zettel in Todes-Ford wirft Fragen auf

Fortsetzung des Artikels laden

3. März, 19.50 Uhr: Kein Zusammenhang zwischen Tat und Fasching

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (64, CDU) äußert sich zur Amokfahrt. Wie BILD berichtete, sehe Strobl keinen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Rosenmontagsdatum. Das Unglück "reiht sich ein, in mehrere Straftaten der jüngeren Vergangenheit, in der ein Automobil als Waffe gebraucht wurde", so der 64-Jährige. Absolute Sicherheit werde es niemals geben können, sagte der CDU-Politiker vor Ort in Mannheim. "Wir können auch nicht unsere Innenstädte zu umzäunten Festungen machen."

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (64, CDU) informierte zudem, dass die Tat keinen extremistischen oder religiösen Hintergrund haben soll. © Bernd Weißbrod/dpa

3. März, 19.43 Uhr: Innenministerin Nancy Faeser spricht von "Horror am helllichten Tag"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54) hat nach der Todesfahrt in einer Mannheimer Fußgängerzone der Polizei und den Rettungskräften gedankt. "Die Polizei hat einen herausragenden Job geleistet", sagte die SPD-Politikerin am Abend, nachdem sie sich vor Ort ein Bild gemacht hatte. Etwa 30 Polizeikräfte seien in zehn Minuten vor Ort gewesen, sagte Faeser. Nun gelte es, die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen zu lassen. Es sei eine furchtbare Tat, "ein Horror am helllichten Tag, bei schönstem Wetter, in der Mittagspause, wo viele Menschen draußen sind".

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) brach ihren Karnevalsbesuch in Köln ab und reiste nach Mannheim. © Boris Roessler/dpa

3. März, 19.32 Uhr: Was wird aus Faschingsumzügen in Baden-Württemberg?

Trotz der Todesfahrt von Mannheim sollen in Baden-Württemberg weiter Faschingszüge stattfinden. Die Stadt Stuttgart will große Anstrengungen unternehmen, um die Veranstaltungen in der Innenstadt und im Stadtteil Hofen abzusichern, wurde mitgeteilt. Dazu habe es auch reichlich Gespräche mit der örtlichen Polizei gegeben. Laut dem Stuttgarter Polizeipräsidium gebe es keine Erkenntnisse für eine Gefährdungslage in Stuttgart.

Für die am Dienstag in Stuttgart stattfindenden Faschingsumzüge sieht die Polizei keine konkrete Gefährdungslage. © Boris Roessler/dpa

3. März: 19.27 Uhr: Konzertabsage von Maite Kelly

Sängerin Maite Kelly (45) hat ein für Mittwoch in Mannheim angesetztes Konzert abgesagt. "Manchmal bleibt nur die Stille. Mein ganzes Kreativteam aus Handwerkern und ich werden aus Respekt gegenüber den Opfern und Betroffenen von Mannheim unsere Werkzeuge liegen lassen", wird die Künstlerin in der Mitteilung des Tour-Veranstalters zitiert.

3. März, 18.57 Uhr: Neue Details zum mutmaßlichen Todesfahrer

Wie RTL berichtet, soll es sich bei dem Amokfahrer von Mannheim um Alexander S. aus Ludwigshafen handeln. Laut Bericht sei der 40-Jährige im Sommer des vergangenen Jahres schon einmal auffällig geworden, habe sich mit einem Benzinkanister übergießen und danach in eine Klinik einweisen wollen. Am heutigen Rosenmontag sei er in den schwarzen Ford gestiegen und durch die Mannheimer Innenstadt gerast. Alexander S. sei nach seiner Horror-Tat geflohen, ein Taxifahrer soll ihn verfolgt und nahe dem Arbeitsgericht gestoppt haben. Alexander S. habe auf das Taxi geschossen, flüchtete danach zu Fuß in Richtung Hafengebiet. Dort sei er von der Polizei gestellt worden. Zuvor habe sich der 40-Jährige laut RTL-Informationen mit einer Schreckschusswaffe in den Mund geschossen. Auch BILD berichtete dies. Derzeit wird der Amokfahrer in einem Krankenhaus behandelt.

Der mutmaßliche Täter Alexander S. hinterließ eine Spur der Verwüstung. © Dieter Leder/dpa

3. März, 18.38 Uhr: Feuerwehr richtet Betreuungsstelle ein

Wie die Polizei Mannheim mitteilte, hat die Feuerwehr am späten Nachmittag eine Betreuungsstelle im Mannheimer Rosengarten eingerichtet. Vom Tathergang betroffenen Personen stünde es frei, sich jederzeit dorthin zu wenden.

3. März, 18.21 Uhr: Polizei korrigiert Zahl der Verletzten

Die Mannheimer Polizei teilte inzwischen mit, dass durch die Amokfahrt fünf Menschen schwer und fünf leicht verletzt worden seien. Alle zehn Personen werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Kliniken behandelt. Ursprünglich wurde über 14 Verletzte berichtet.

Die Polizei sperrte die Innenstadt weiträumig ab. © Boris Roessler/dpa

3. März, 18.15 Uhr: Ermittler gehen nicht von politischem Hintergrund aus

Bei der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt gehen die Ermittler nicht von einem politischen Hintergrund aus. Das teilte die Polizei in Mannheim mit.

3. März, 18.12 Uhr: Mutmaßlicher Täter (40) schwer verletzt

Der Amokfahrer von Mannheim soll lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben. Wie BILD berichtet, soll sich der 40-Jährige bei seiner Festnahme mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen haben. Derzeit werde der Mann in einem Krankenhaus behandelt.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Anschlag um die Verletzten. © Bildmontage: Boris Roessler/dpa, Rene Priebe/dpa

3. März, 17.54 Uhr: Eines der Opfer angeblich 50 Jahre alter Mann

Nach Informationen der "Welt" soll es sich bei den getöteten Opfern um einen 50 Jahre alten Mann und eine Frau handeln. Nach aktuellem Stand gibt es zudem mindestens 14 Verletzte.