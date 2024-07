An Penis herumgespielt! Entblößer schlägt immer wieder in Kleingartenanlagen zu

Werdau - Ein Exhibitionist treibt in Kleingärten in Werdau (Landkreis Zwickau ) sein Unwesen. Seit Juni beschweren sich Gartenbesitzer über einen Mann, der in seine Hose greift und an seinem Penis herumspielt. Am gestrigen Dienstag schlug der Entblößer wieder zu! Die Polizei hofft nun, den Täter zu finden.

Widerlich! Ein unbekannter Mann belästigt immer wieder Frauen in Kleingartenanlagen in Werdau (Landkreis Zwickau). (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/borusikk, 123rf/normankrauss

Gegen 15.45 Uhr wurde der Mann in der Kleingartenanlage "Morgenröte" an der Straße der Jugend gesehen. Er hatte eine Gartenbesitzerin angesprochen und spielte dabei an seinem erigierten Penis herum.

Ein Schock für die Frau! Sie flüchtete zu einer Gartennachbarin. "Als beide zusammen in den Garten zurückkehrten, hatte sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt", heißt es von der Polizei.

Bereits seit Juni beschweren sich Gartenbesitzer über einen Entblößer. Mitte Juni verzeichnete die Polizei einen ähnlichen Fall in der Kleingartenanlage "Abendfrieden". Ende Juni tauchte in der Kleingartenanlage "Morgenröte" ebenfalls ein Mann auf, der eine Frau ansprach und sich dabei in seine Hose fasste.

Beide Kleingartenanlagen liegen nicht weit voneinander entfernt.