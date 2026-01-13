Angriff auf AfD-Büro: Scheibe mit Christbaum zerstört?

Bayreuth - In Oberfranken ist die Fensterscheibe eines AfD-Abgeordnetenbüros beschädigt worden.

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem AfD-Büro. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh die Fensterscheibe des Büros in der Friedrichstraße beschädigt.

Der Stamm eines Christbaums lag noch vor Ort und wird als Tatmittel vermutet, so die Polizei. Er sei wohl gegen das Fenster gerammt worden.

"Durch die Gewalteinwirkung splitterte die Scheibe großflächig", erklärten die Beamten. In die Büroräume sei aber niemand eingedrungen.

Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen.