Eiskalte Gefahr: Drei Menschen am Eibsee eingebrochen
Von Jana Renkert
Grainau – Drei Menschen sind am Samstag auf dem Eibsee in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ins Eis eingebrochen.
Die Wasserwacht konnte alle Verunglückten retten, wie die Polizei mitteilte.
Demnach waren drei Menschen im Randbereich der Eisfläche in Not geraten. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Luftkissenfahrzeug zur Rettung aus.
Ein Hubschrauber sowie zahlreiche Rettungskräfte und die Polizei unterstützten den Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieben die drei Verunglückten unverletzt, da sie im flachen Gewässer eingebrochen waren.
Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen und der ungleichmäßigen Eisschmelze besteht derzeit eine hohe Einbruchsgefahr.
Das Betreten der verbliebenen Eisflächen ist nach Einschätzung der Polizei potenziell lebensgefährlich. Die Beamten raten deshalb dringend davon ab, den See zu betreten.
Titelfoto: Wasserwacht Ortsgruppe Grainau