Angriff auf Familienhaus: Molotow-Cocktails sollten Gebäude anzünden

In Gommern (Landkreis Jerichower Land) entdeckte eine Familie Brandschäden und Rückstände von Brandbeschleunigern an ihrem Haus in der Pretziener Straße.

Von Samstag um 16 Uhr bis zum Mittwoch um 18 Uhr waren alle Bewohner außer Haus. In dieser Zeit muss sich die Tat ereignet haben, berichten die ermittelnden Beamten.

Bei den Brandbeschleunigern handelt es sich um selbst gebaute Molotow-Cocktails. Diese sorgten für ein kleines Feuer an der Hausfassade sowie an wenigen Pappschindeln des Daches eines Nebengebäudes.

Das Feuer ging allerdings von selbst aus, weshalb kein größerer Schaden entstanden ist.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Hinweise durch Zeugen. Sie fragt, wer verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen in dem genannten Zeitraum gesehen hat.