Angriff im Hallenbad: Zwei Kinder misshandeln Frau mit Behinderung!

Lauda - Zwei Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren sollen eine Frau mit geistiger und körperlicher Behinderung in einem Hallenbad in Lauda-Königshofen beleidigt, geschlagen und ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben.

Die Tat hätten die beiden Mädchen bisher nicht eingeräumt. Ihre Handys seien beschlagnahmt und würden ausgewertet. Hinweise dazu, dass die Tat gefilmt oder gar ins Netz gestellt worden sei, gebe es bisher nicht. Die 11-Jährige ist noch nicht strafmündig.

Justizministerin Marion Gentges (53, CDU) hatte Anfang Februar an Bund und Länder appelliert, die Strafmündigkeit von Jungen und Mädchen unter 14 Jahren stärker in den Blick zu nehmen. Anlass hierfür war ein tödlicher Streit von Kindern an einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart.