Angriff an der Wohnungstür: 75-Jähriger schlägt mit Stange auf Nachbarin ein

Herzogenaurach - In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Erlangen-Höchstadt kam es am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem handgreiflichen Zwischenfall. Eine Frau wurde dabei am Kopf verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den Senior (75). (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei berichtet, habe ein 75-Jähriger in Mittelfranken seine Nachbarin in der Pirckheimer Straße mit einer Stange angegriffen. Die Dame schloss gerade ihre Wohnungstür auf, als der Senior sie attackiert habe.

Die Frau flüchtete auf die Straße und rief die 110. Eintreffende Beamte nahmen den Verdächtigen vor Ort fest, der 75-Jährige soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werde zudem geprüft, ob eine psychische Ursache Grund für den Angriff war.