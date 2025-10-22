Angriff an der Wohnungstür: 75-Jähriger schlägt mit Stange auf Nachbarin ein
Von Klaas Seißer und Paulina Sternsdorf
Herzogenaurach - In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Erlangen-Höchstadt kam es am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem handgreiflichen Zwischenfall. Eine Frau wurde dabei am Kopf verletzt.
Wie die Polizei berichtet, habe ein 75-Jähriger in Mittelfranken seine Nachbarin in der Pirckheimer Straße mit einer Stange angegriffen. Die Dame schloss gerade ihre Wohnungstür auf, als der Senior sie attackiert habe.
Die Frau flüchtete auf die Straße und rief die 110. Eintreffende Beamte nahmen den Verdächtigen vor Ort fest, der 75-Jährige soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werde zudem geprüft, ob eine psychische Ursache Grund für den Angriff war.
Die 33-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.
Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa (Symbolfoto)