Mit Holzstiel in den Knast gebracht: Ehepaar überwältigt mutmaßlichen Betrüger

Rehau/Burgebrach - Ein Ehepaar hat in Rehau im Landkreis Hof einen mutmaßlichen Telefonbetrüger überwältigt, gefesselt und an die Polizei übergeben.

Ein 21-jähriger Mittäter von Telefonbetrügern ist am Dienstag festgenommen worden. Er wollte einen pensionierten Polizisten überlisten. © 123RF/liudmilachernetska

Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der 21-Jährige mittlerweile in Haft. Telefonbetrüger sollen am Dienstag bei dem pensionierten Polizisten und dessen Ehefrau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben.

Sie erzählten den Angaben nach von einem Einbruch in der Nachbarschaft und versuchten so, Druck aufzubauen.

Die Anrufer wollten das Ehepaar dazu bringen, Gold und Wertsachen "zu ihrer Sicherheit" vor die Haustür zu stellen.

Der 71-jährige Mann ging am Telefon scheinbar auf das Ansinnen der Täter ein, während seine Ehefrau parallel die Polizei verständigte. Als der Geldabholer schließlich am vermeintlichen Übergabeort eintraf, überwältigte der Mann den Tatverdächtigen mit einem Holzstiel.

Er verpasste dem mutmaßlichen Betrüger einen Hieb und fesselte ihn. Kurze Zeit später nahmen Polizisten den 21-Jährigen fest.