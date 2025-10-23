Offroader auf Abwegen: Geländewagen sorgt für Gleissperrung

Feldafing - Im oberbayerischen Landkreis Starnberg ist am Donnerstagmorgen an einer S-Bahn-Station ein Geländewagen über den Bahnsteig in den Gleisbereich gerollt.

Hängt am Bahnhof rum: Der kleine Geländewagen ist in eine missliche Lage geraten. © Bundespolizei

Laut Angaben der Bundespolizeidirektion München gab es dabei keine Fremdeinwirkung. Verletzt wurde niemand.

Wie die Beamten mitteilten, hatte der Mitarbeiter einer Autowerkstatt das Auto gegen 8 Uhr am Parkplatz abgestellt.

Dann sei der Wagen losgerollt. Der SUV überfuhr die Bahnsteigkante, hing mit den Vorderrädern in den Bereich der Schienen und beschädigte den Bahnsteig.



Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen. Während der Maßnahmen sperrten die Behörden den betroffenen Streckenabschnitt.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: "Seit 10.30 Uhr können wieder beide Gleise befahren werden", teilte die Polizei mit.