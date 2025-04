08.04.2025 09:11 Angriff in Tiefgarage eines Supermarktes: Zwei Männer verletzt

In einer Tiefgarage eines Supermarktes in Jena kam es am Montagabend zu einer Schlägerei.

Von Elisa Bigdon, Christian Rüdiger Jena - In einer Tiefgarage eines Supermarktes in Jena kam es am Montagabend zu einer Schlägerei. In der Tiefgarage eines Supermarkts kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein bislang noch unbekannter junger Mann einer Gruppe von drei Männern genähert. Anschließend war er mit ihnen in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte einem 41-Jährigen und einem 36-Jährigen mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Beide Männer wurden durch den Angriff verletzt. Nach seinem Angriff flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten.

