Skoda-Fahrer hat's an Grenze eilig und rast Polizei davon

Zittau - Der schwebte wohl etwas über den Dingen: Als ein Tscheche (46) am Dienstagnachmittag wegen der Grenzkontrollen in Zittau warten sollte, sah er das gar nicht ein. Erst an einer Ampel schaffte es die Bundespolizei, ihn zu stoppen, doch einsichtig war er auch dort nicht.