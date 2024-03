Anrufer alarmiert Polizei zu angeblichem Familiendrama: Vor Ort wartet böse Überraschung

Eschweiler - Ein bislang unbekannter Anrufer hat sich am vergangenen Wochenende einen "Scherz" erlaubt, der weit unter die Gürtellinie geht: Der Mann rief ein Großaufgebot von Polizei - und Rettungskräften auf den Plan, die völlig umsonst ausrückten.

Die Polizei rückte nach dem Notruf mit mehreren Streifenwagen zu dem Haus in Eschweiler aus. (Symbolbild) © 123RF/ralfliebhold

Wie ein Sprecher der Aachener Polizei am Montag berichtete, hatte der anonyme Anrufer in der Nacht zu Samstag (9. März) gegen 1 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, sein Vater habe vermutlich seine Mutter getötet und sich anschließend im Schlafzimmer eingesperrt.

Sofort rückten daraufhin nicht nur mehrere Streifenwagen zu dem besagten Haus nahe der Indestraße in Eschweiler aus, sondern auch Rettungswagen und ein Notarzt.

Am Einsatzort angekommen wartete dann jedoch eine böse Überraschung auf die Kräfte: Das Ehepaar, das in dem Haus mit seinen Kindern wohnt und soeben aus dem Schlaf gerissen worden war, war wohlauf und äußerst verwundert über das Großaufgebot mitten in der Nacht vor der eigenen Haustür.

Alle Bewohner waren demnach unversehrt, eine Straftat war nicht verübt worden, hieß es.