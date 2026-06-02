Anwohner hören Knall: Kassenhäuschen in ehemaligem Freibad brennt

Haussömmern - In Haussömmern im Unstrut-Hainich-Kreis ist Montagnacht ein Kassenhäuschen in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr musste zum ehemaligen Freibad in Haussömmern ausrücken. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Das leerstehende Gebäude im ehemaligen Freibad an der Landstraße 2090 war aus bislang noch ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte.

Anwohner hatten zuvor einen Knall gehört und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, habe das Häuschen bereits in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.