Anwohner hören Knall: Kassenhäuschen in ehemaligem Freibad brennt
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Haussömmern - In Haussömmern im Unstrut-Hainich-Kreis ist Montagnacht ein Kassenhäuschen in Flammen aufgegangen.
Das leerstehende Gebäude im ehemaligen Freibad an der Landstraße 2090 war aus bislang noch ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte.
Anwohner hatten zuvor einen Knall gehört und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, habe das Häuschen bereits in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.
Beamte der Kriminalpolizei waren am Dienstagvormittag vor Ort, um den Ursprung des Feuers zu ermitteln. Eine technische Ursache sei zunächst ausgeschlossen worden, hieß es.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen