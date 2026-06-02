Mann klaut Fremdem nach Streit das Auto, baut Unfall und flüchtet: 20.000 Euro Schaden!

Hoyerswerda - Ein mutmaßlicher Streit zwischen zwei Männern in Hoyerswerda endete mit einem geklauten Auto, einem Crash und etwa 20.000 Euro Schaden. Zu allem Übel ist der Unfallverursacher noch flüchtig.

Der Peugeot landete nach der gefährlichen Spritztour in einem Gebüsch. (Symbolbild) © 123rf/ fotolixir

In der Nacht zum Dienstag gerieten ein Unbekannter und ein Peugeot-Besitzer offenbar in Streit. Dabei gelang es dem Fremden, sich den Autoschlüssel des anderen zu schnappen und mit dessen Fahrzeug loszurasen. "Es folgte eine verkehrsgefährdende Spritztour auf der Maria-Grollmuß-Straße", berichtet die Polizei.

Als der Autodieb dann kurz nach Mitternacht wieder auf den Parkplatz am Lipezker Platz einbiegen wollte, passiert es:

Der Mann, bei dem es sich angeblich um einen 19-Jährigen handeln soll, verlor die Kontrolle über den Peugeot, kam von der Straße ab und krachte gegen eine Straßenlaterne. Die irre Fahrt endete schließlich in einem Busch im Bereich der Einfahrt zum Parkplatz am "Treff 8"-Center.

Sowohl die Laterne als auch das Auto wurden dabei derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass an beiden ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Crash. Er blieb offenbar unverletzt.