247 Fahrten ohne Lappen: Blitzer überführt jungen Paketzusteller im Südwesten

Trossingen - Ein 26-jähriger Paketzusteller hat sich im Kreis Tuttlingen mehr als 240 Mal für berufliche Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis hinters Steuer gesetzt. Aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung flog er schließlich auf.

Der Paketzusteller fuhr seit mutmaßlich rund sieben Jahren ohne Führerschein. (Symbolfoto) © Wolf von Dewitz/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 26-Jährige bereits im vergangenen November auf der A81 zwischen Villingen-Schwenningen und Rottweil in eine Radarfalle geraten.

Bei den anschließenden Überprüfungen durch die Bußgeldstelle stellte sich heraus, dass dem Fahrer bereits im Jahr 2019 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Sein ausländischer EU-Führerschein besaß in Deutschland keine Gültigkeit mehr.

Auf die Schliche kamen ihm die Beamten, da der 26-Jährige in der typischen Berufskleidung eines Paketzustellers auf der Dienststelle auftauchte.