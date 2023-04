Hausbesitzer macht schaurige Entdeckung im Garten: Dann kommt es zu dieser Enthüllung

Long Eaton - Aufregung im beschaulichen Long Eaton bei Nottingham (England)! Wegen einer vermuteten Leiche in seinem Garten rief ein Anwohner die Polizei. Doch der Schreckensfund sorgte auf Social Media nur für Gelächter.

Die Spielzeug-Skelette von Captain Hook und seinem Papageien sorgten auf Facebook für große Heiterkeit. © Derbyshire Police/PA Media/dpa

Ein menschliches Skelett habe er in einem Busch entdeckt, erklärte der Anwohner den Bobbys am Telefon. Doch was steckte dahinter?

Die Ordnungshüter fuhren zum Fundort. Ein Beamter fasste all seinen Mut zusammen und näherte sich vorsichtig den knöchernen Überresten.

Dann gab er schmunzelnd Entwarnung. Turns out: Was zunächst wie eine Leiche aussah, war eine Plastikfigur des berüchtigten Captain Hook, dem Erzfeind von Peter Pan! Wie die BBC berichtete, fanden sich neben dem Spielzeug-Skelett mit ikonischem Haken auch noch die künstlichen Überreste eines Papageien.

Die Polizei teilte ein Bild des Spielzeug-Skeletts, dem ein Arm und beide Beine fehlten, auf Facebook.

Auf der Plattform sorgte der Fehlalarm des Anwohners für viel Spott, aber auch für kreative Einschübe.

Ein Nutzer witzelte: "Die beiden haben sich bei einer Trinksession zu sehr betrunken und sind vor Lachen krank geworden. Laut dem Polizeibericht ist dies die Todesursache."