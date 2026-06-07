Armdrücken in Shishabar endet mit zerstörtem Tisch und Schlägerei
Von Marcel Gnauck
Neustadt a. d. Aisch - Beim Armdrücken haben zwei Männer in einer Shishabar in Bayern einen Tisch zerstört.
Die Kraft der beiden war laut einem Sprecher der Polizei in Mittelfranken so groß, dass das Möbelstück am Samstagabend in zwei Teile zerbrach.
Der Besitzer warf die beiden den Angaben zufolge daraufhin aus der Bar in der Nürnberger Straße in Neustadt an der Aisch.
Vor dem Lokal habe sich dann eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem Besitzer und den beiden bislang unbekannten Männer entwickelt.
Dabei sollen die zwei Männer den Barbesitzer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und getreten haben.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09161885314 zu melden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa