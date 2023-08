Artenschutz-Chaos in Einfamilienhaus: 60 Tiere auf engstem Raum!

Unter den 60 Tieren im Haus befanden sich auch 28 geschützte Papageien. © Polizei Essen/Mühlheim an der Ruhr

Nachdem bei den Ermittlern im Vorfeld Hinweise auf die illegale Haltung von geschützten Vogelarten eingegangen waren, kam es am vergangenen Freitag in dem Einfamilienhaus in der Frintroper Straße zu einer Hausdurchsuchung, teilte die Polizei Essen/ Mühlheim an der Ruhr am heutigen Mittwoch mit.

In sämtlichen Wohnräumen auf allen Etagen fanden die Einsatzkräfte dabei eine Vielzahl verschiedenster Tierarten vor, darunter Enten, Gänse, Hunde, Hasen und Wachteln.

Ebenfalls konnten 28 Papageien gerettet werden, die unter Artenschutz stehen und deren Haltung verboten ist.

Die exotischen Arten hausten dabei in unzähligen Vogelkäfigen, die überall im Haus verteilt standen. Im Keller der Wohnung flogen die Vögel sogar frei umher. Weiterhin fanden sich unzählige Ställe in der übrigen Wohnung, wo die anderen Tiere lebten.