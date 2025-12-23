Attacke an Garage: Mann von mehreren Personen ins Krankenhaus geprügelt

Schlotheim - Ein 33-Jähriger wurde am Montagabend in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) brutal attackiert.

Die Gruppe prügelte auf den 33-Jährigen an einem Garagenkomplex ein. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Wie die Polizei am Dienstagvormittag erklärte, wurde der junge Mann gegen 20 Uhr im Bereich eines Garagenkomplexes in der Gartenstraße von mehreren Personen angegriffen.

Nachdem die Täter auf ihr Opfer eingeprügelt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Mann verletzte sich und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.