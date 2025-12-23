Attacke an Garage: Mann von mehreren Personen ins Krankenhaus geprügelt
Schlotheim - Ein 33-Jähriger wurde am Montagabend in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) brutal attackiert.
Wie die Polizei am Dienstagvormittag erklärte, wurde der junge Mann gegen 20 Uhr im Bereich eines Garagenkomplexes in der Gartenstraße von mehreren Personen angegriffen.
Nachdem die Täter auf ihr Opfer eingeprügelt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Mann verletzte sich und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Unterstützt wurden die Beamten hierbei von der Kripo Nordhausen. Die Ermittlungen laufen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa