Polizei sucht Zeugen: Mann bespuckt Autofahrer und schlägt ihm ins Gesicht

Zwickau - Die Zwickauer Polizei sucht Zeugen zu einer Attacke, die sich am Dienstag in der Bahnhofstraße in Zwickau ereignet hat.

In Zwickau hat ein bislang unbekannter Mann einen 40-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) © DPA/Karl-Josef Hildebrand

Ein 40 Jahre alter Mann saß gegen 16.50 Uhr in seinem Auto, das auf der Bahnhofstraße zwischen der Stiftstraße und Lutherstraße geparkt war.

Wie die Polizei mitteilte, kam ein bislang Unbekannter an dem Auto vorbei und bespuckte den 40-Jährigen durch die offene Seitenscheibe.

"Als der 40-Jährige ausgestiegen war, schlug ihm der Angreifer ins Gesicht. Auch mit seinem Fahrrad versuchte er mehrfach, den Geschädigten zu schlagen", berichtet eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der 40-Jährige erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen.

Passanten kamen dem Geschädigten zu Hilfe, woraufhin der Angreifer zusammen mit einem Kind und dem Fahrrad in Richtung Schwanenteich davonlief.

Laut Zeugenaussagen soll das Kind ein etwa zehn Jahre altes Mädchen sein, das einen rosafarbenen Helm trug. Der Angreifer war mit einer hellen Winterjacke bekleidet.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.