Attacke auf Rettungskräfte in Sachsen: Nach dem Notfall klickten die Handschellen
Pirna - Bei einem medizinischen Notfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge musste die Polizei anrücken, nachdem ein 20-Jähriger auf die Rettungskräfte losgegangen war.
Am Dienstagmittag waren eine Notärztin (41) und eine Rettungsassistentin (21) im Pirnaer Ortsteil Graupa gegen 12.40 Uhr zu einem Einsatz geeilt. In einem Haus benötigte ein 20-Jähriger offensichtlich medizinische Hilfe.
Plötzlich wehrte sich der Mann aber und trat die beiden Frauen. Sie wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.
Beamte der Polizei wurden hinzugerufen, die den 20-Jährigen unter Kontrolle brachten.
Er wurde daraufhin in eine fachmedizinische Einrichtung gefahren.
Gegen den Deutschen wird nun ermittelt.
Titelfoto: Robert Michael/dpa