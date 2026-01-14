Attacke auf Rettungskräfte in Sachsen: Nach dem Notfall klickten die Handschellen

Pirna - Bei einem medizinischen Notfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge musste die Polizei anrücken, nachdem ein 20-Jähriger auf die Rettungskräfte losgegangen war.

In Pirna wurden Rettungskräfte während eines Einsatzes angegriffen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Am Dienstagmittag waren eine Notärztin (41) und eine Rettungsassistentin (21) im Pirnaer Ortsteil Graupa gegen 12.40 Uhr zu einem Einsatz geeilt. In einem Haus benötigte ein 20-Jähriger offensichtlich medizinische Hilfe.

Plötzlich wehrte sich der Mann aber und trat die beiden Frauen. Sie wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Beamte der Polizei wurden hinzugerufen, die den 20-Jährigen unter Kontrolle brachten.