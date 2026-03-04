Feuer-Drama in Marzahn: Mann stirbt nach Wohnungsbrand
Berlin - Drama am frühen Morgen in Berlin-Marzahn: Nach einem verheerenden Wohnungsbrand ist ein Mann ums Leben gekommen.
Laut der Polizei bemerkte eine Anwohnerin gegen 8 Uhr Brandgeruch in einer Wohnung an der Märkischen Allee.
Dann machte sich der Alarm bemerkbar. Die Frau rief daraufhin die Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte entdeckten den Mieter reglos in der Brandwohnung und zogen ihn ins Freie.
Dort kämpften sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen verzweifelt um sein Leben - ohne Erfolg.
Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-Jährigen bestätigen. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar – die Ermittler suchen nach der Ursache.
