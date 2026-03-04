 905

Nach Zweitliga-Ausschreitungen: Polizei nimmt zweiten Mann fest

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden wurde ein weiterer Tatverdächtiger in Magdeburg festgenommen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Ende Januar kam es während einer Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden zu Ausschreitungen. Am Dienstag hat die Polizei nun einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen.

Bei den Ausschreitungen im Januar wurden zahlreiche Polizisten verletzt. (Archivbild)
Bei den Ausschreitungen im Januar wurden zahlreiche Polizisten verletzt. (Archivbild)  © Andreas Gora/dpa

Die Polizeiinspektion Magdeburg spricht von einem "außergewöhnlichen Erfolg", welcher aufgrund von anhaltenden und intensiven Ermittlungen der "EG Umlauf" gefeiert werden kann.

Ermittelt wurde gegen einen 31-jährigen Magdeburger, bei welchem sich der Tatverdacht erhärtete, am Gewaltexzess aktiv beteiligt gewesen zu sein.

Er soll einen Polizisten mit einem Pflasterstein beworfen und verletzt haben.

Laut Angaben der Polizei werden ihm versuchter Mord, schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung sowie tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Die Festnahme sei durch eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes durchgeführt worden.

Am Mittwoch wurde der 31-Jährige einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hatte. Anschließend ging es für den Magdeburger in eine JVA.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa

