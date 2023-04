24.04.2023 07:16 Attacke in Bad Kissingen: 26-Jähriger greift Radfahrerin an und verletzt Polizisten

In Bad Kissingen in Unterfranken kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Attacke gegen eine Radfahrerin sowie gegen Polizisten - ein Beamter wurde verletzt.

Von Florian Gürtler

Bad Kissingen - Ein Polizist wurde krankenhausreif geschlagen - ein 26-jähriger Mann griff im unterfränkischen Bad Kissingen zunächst eine Fahrradfahrerin und dann Polizeikräfte an. Doch am Ende gelang es den Beamten, den Wüterich zu überwältigen. In der Nacht zu Sonntag kam es im unterfränkischen Bad Kissingen zu einer Attacke gegen eine Fahrradfahrerin. Der 26-jährige Täter griff danach auch die herbei geilten Polizisten an. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum gestrigen Sonntag, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Demnach wurde gegen 1.30 Uhr in der Nacht zunächst eine Radfahrerin in der Schönbornstraße von einem Mann angegangen. Neben "diversen geäußerten Beleidigungen" beschädigte der Täter auch das Fahrrad der Frau. Zum Glück wurden Passanten auf die brenzlige Situation aufmerksam und kamen der bedrängten Bikerin zu Hilfe. Ebenso verständigten die Helfer per Mobiltelefon die Polizei. Der Angreifer floh daraufhin in Richtung der Bad Kissinger Parkstraße. Eine Streife war schnell vor Ort und nahm die Verfolgung des Täters auf: In der Parkstraße stellten die Beamten einen 26 Jahre alten Mann. Gegenüber den Einsatzkräften stieß der Randalierer ebenfalls mehrfach Beleidigungen aus - dann wurde der junge Mann erneut gewalttätig: Er schlug nach den Polizisten. Bei Festnahme in Bad Kissingen: Polizist erleidet Platzwunde und muss ins Krankenhaus Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Einsatzkräfte den Wüterich überwältigen und fesseln. Im Laufe der Festnahme wurde ein Beamter durch eine Platzwunde verletzt, er musste später in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der verwundete Polizist hatte obendrein an diesem Tag Geburtstag, wie der Sprecher noch hinzufügte. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls in einem Krankenhaus untergebracht. Unter anderem "wegen Sachbeschädigung, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte" werde sich der junge Mann in einem Strafverfahren verantworten müssen, beendete der Polizeisprecher seinen Bericht zu dem Einsatz in Bad Kissingen.

Titelfoto: Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa