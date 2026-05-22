Auch ohne "Münzentrick" erkennbar: Polizei stoppt Laster mit abgewetzten Reifen

Möser - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Möser ( Landkreis Jerichower Land ) hat die Polizei am Donnerstag einen Lkw-Fahrer gestoppt, der nicht nur zu schnell unterwegs war.

Die Polizei entdeckte die gefährlichen Reifen bei einer Geschwindigkeitskontrolle. © Polizeirevier Jerichower Land

Die Beamten kontrollierten am Mittwochvormittag auf der Chaussee in Fahrtrichtung Gerwisch insgesamt rund 80 Autofahrer.

Dabei wurden laut dem Polizeirevier Jerichower Land drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Besonders auffällig war ein 25 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Halle, der bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit Tempo 66 gemessen wurde.

Doch damit nicht genug: Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten außerdem, dass die Reifen des Lasters extrem abgefahren waren.

Die Profiltiefe war so schwindend gering, dass die Ordnungshüter die Weiterfahrt sofort untersagt hatten.