Schock nach dem Aufwachen: Schuss dringt in Haus ein und bleibt in Schlafzimmertür stecken

Teutschenthal - Bewohner eines Einfamilienhauses in Angersdorf (Saalekreis) machten am Donnerstag eine kuriose Entdeckung. Inzwischen gibt es Klarheit.

Das Geschoss stammt wohl aus einem Jagdgewehr. (Symbolbild) © Marius Bulling/dpa

Nach Angaben der Polizei bemerkten die Mieter gegen 7 Uhr morgens ein Geschoss in ihrer Schlafzimmertür.

Wie sich nach sofortiger Alarmierung der Polizei herausstellte, hatte das Projektil zuvor bereits die Haustüre sowie eine im Wohnzimmer stehende Kommode durchschossen. Erst von der Tür zum Schlafzimmer war es schließlich aufgehalten worden.

Nachdem die Beamten der Kriminaltechnik am Donnerstag großflächig Spuren in und außerhalb des Wohnhauses gesammelt hatten, folgte am Freitag ein erstes Update der Behörde.

Laut aktuellem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass der Schuss vermutlich von einem Hochstand aus circa 500 Metern Entfernung abgegeben worden war, wohl durch einen "Jagdausübungsberechtigten", so ein Sprecher.