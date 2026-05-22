Schweine verletzt oder eingeklemmt: Tiertransporte auf A4 kontrolliert

Lichtenau/A4 - Die Polizei kontrollierte am Mittwoch mehrere Tiertransporte auf der A4 in Sachsen . Dabei stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest.

Verletzungs-Gefahr! Teilweise lagen Abgrenzungspfähle lose herum. © Polizei

Die Kontrolle fand in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Chemnitz-Ost in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr statt.

Besonders fiel den Beamten ein Volvo-Sattelzug auf: Das Fahrzeug war zwar für den Tiertransport umgebaut, aber noch nicht zugelassen. Außerdem gab es hier keinen Desinfektionsnachweis. Die Aufteilung der Boxen war zu groß, somit bestand für die Tiere Verletzungsgefahr.

Teilweise lagen Abgrenzungspfähle herum, zwei weibliche Schweine waren verletzt bzw. zwischen der Trennwand eingeklemmt.

"Des Weiteren stand der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges zum Feststellzeitpunkt offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis", heißt es weiter.

Für den Ukrainer ging es zur Blutentnahme. Außerdem bekam er eine Anzeige wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln. Weiterfahren konnte dann erst ein Austauschfahrer, nachdem die Mängel beseitigt waren.