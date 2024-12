Audi kollidiert frontal mit Sattelzug: Ungewöhnlicher Fund in Auto wirft Fragen auf!

In Nordhessen kollidierte am Montag ein Audi frontal mit einem Sattelzug. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Hessennews TV

Laut einem Polizeibericht ereignete sich das Unfallgeschehen gegen 10.30 Uhr etwa 250 Meter vor dem Ortseingang Dörnberg (Landkreis Kassel).

Demnach geriet dort ein in Richtung Dörnberg fahrender Audi aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen eine Schutzplanke geschleudert. Der Lastwagen samt Anhänger kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und blieb halb im Straßengraben stecken.

Der 65-jährige Autofahrer aus Kassel erlitt infolge des Zusammenstoßes schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Dabei wären noch schlimmere Blessuren durchaus im Bereich des Möglichen gewesen.

Denn: Der 65-Jährige nutzte in seinem Wagen einen kuriosen Anschnall-Dummy, der dem Bordcomputer suggerieren soll, dass der Fahrer angeschnallt sei, um so den nervraubenden Piepton zu umgehen. Offensichtlich konnte der Audi-Lenker also nicht ordnungsgemäß angeschnallt sein. Weitere Ermittlungen in diese Richtung hat die Polizei bereits eingeleitet.